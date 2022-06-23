اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 04:53 م
أكرم القصاص
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ضبط 930 صنفا وعبوة غير مسجلة بوزارة الصحة ومنتهية الصلاحية بصيدليات بالبحيرة

الخميس، 23 يونيو 2022 03:53 م
ضبط 930 صنفا وعبوة غير مسجلة بوزارة الصحة ومنتهية الصلاحية بصيدليات بالبحيرة جانب من الحملات
البحيرة – فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإدارى للمؤسسات المخالفة والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وقامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة/إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق  مع هيئة الدواء المصرية فرع البحيرة وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين النوبارية بحملة مكبرة على الصيدليات بنطاق مدينة النوبارية حيث تم المرور على 10 صيدليات وأسفر المرور عن ضبط :-

-  300 عبوة جل و أقراص منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات.

- 500 عبوة و 30 صنف جل وأقراص غير مسجلة بوزارة الصحة ومنتهية الصلاحية بعدد 2 صيدلية.

- 100 صنف منتهى الصلاحية بإحدى الصيدليات.

- تحرير 6 محاضر مزاولة مهنة لعدد 6 صيدليات

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أدوية

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جانب من الحملات
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