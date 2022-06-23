ضبط 2.5 طن زيت طعام منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالمحلة.. صور

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة من مفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزي وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، حملة تموينية مكبرة بنطاق قسم ثالث.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب شركة لتجارة زيوت الطعام، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عدد 865 عبوة مواد غذائية أصناف مختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلي حيازته وعرضه بقصد البيع زيت طعام مجهول المصدر وغير مدرج عليه بيانات مدخلا الغش والتدليس علي جمهورالمستهلكين، وتم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن و500 كجم زيت طعام.

كما تم ضبط صاحب مخزن أسطوانات بوتاجاز لقيامة بتجميع كمية من الاسطوانات الكبيرة والصغيرة بدون تصريح من الجهات المختصة وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح السريع، وتم مصادرة عدد 22 أسطوانة صغيرة خاصة بالاستعمال المنزلي، وعدد 3 أسطوانة كبيرة خاصة بالأنشطة التجارية، حيث سلمت الكمية لاحد المستودعات المرخصة تحت تصرف النيابة العامة.

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة.



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)



جانب من المضبوطات (3)



جانب من المضبوطات (4)



جانب من المضبوطات (5)



جانب من المضبوطات (6)







