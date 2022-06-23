ضبط متهم بانتحال صفة شرطة للنصب على المواطنين بوحدات المرور بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

نجح رجال المباحث بالقاهرة، ضبط أحد الأشخاص لقیامه بالنصب والإحتیال على المواطنین بأسلوب "إنتحال الصفة" وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما جرائم النصب والإحتیال على المواطنین، فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (أحد الأشخاص "لھ معلومات جنائیة" - مقیم بدائرة قسم شرطة الزیتون بالقاھرة) حال تواجده بإحدى وحدات تراخیص المرور بالقاھرة منتحلاً صفة رجل شرطة وإیھام أحد المواطنین المترددین على وحدة التراخیص بقدرتھ على تسھیل إنھاء إجراءات تجدید وترخیص السیارة ملكھ مقابل تحصلھ على مبلغ مالى وعُثر بحوزتھ على (السیارة "ملكھ" - مسدس صوت بدون طلقات - كارنیھ خاص بإحدى الجھات "مزور" - بطاقة رقم قومى مثبت علیھا صورتھ بإسم أحد الأشخاص مدون بھا الصفة المنتحلة "مزورة" - جھاز إتصال - مبلغ مالى).

بمواجھته إعترف بإنتحالھ صفة رجل شرطة بقصد النصب والإحتیال على المواطنین المترددین على وحدة التراخیص عقب إیھامھم بقدرتھ على تسھیل إنھاء إجراءات الترخیص مقابل تحصلھ على مبالغ مالیة.

وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتھ من متحصلات نشاطھ الإجرامى ، وأقر بقیامه بإصطناع وتزویر الكارنیه وبطاقة الرقم القومى المضبوطان بحوزته وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة وتم حبس المتهم.