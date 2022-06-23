"صحة الشرقية" تعلن نجاح 305 عمليات جراحية لإزالة أورام وعلاج 284 مريضا

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات مؤتمر الأورام الثاني لمستشفي السعديين المركزي ، وذلك بقاعة الشهيد البطل أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي، بحضور النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، ولفيف من أطباء جراحة الأورام بجامعة الزقازيق ومختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية، وعدد من أطباء الزمالة المصرية بمختلف مستشفيات المحافظة، ومدير الإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات بالمحافظة، والعديد من الإعلاميين والصحفيين بمختلف القنوات التلفزيونية والصحف.

وأكد الدكتور هشام مسعود خلاله كلمته علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، والدعم المتواصل للأطباء، كما قدم الشكر لقيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير مستشفى السعديين وجميع الفرق الطبية بالمستشفي، والمكتب الإعلامي لوكيل الوزارة على حسن تنظيم المؤتمر، مؤكداً علي أهمية هذه المؤتمرات العلمية، في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، مؤكداً بأن تقدم جميع الدول يأتي علي قدر العلم والمعرفة والثقافة التي يتمتع بها هذه الشعوب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية، مضيفاً بأن قسم الأورام بمستشفى السعديين المركزي تم افتتاحه في مارس 2021 م، والذي يعد الأول من نوعه بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وتم إجراء 305 عملية جراحية لإزالة أورام سرطانية، وعلاج 284 مريض كيماويا وهرمونيا، من خلال الفرق الطبية بقسم الأورام حتي الآن.

ومن جانبهم، قدم كل من رئيس المؤتمر والرئيس الفخري ومنسق الزمالة المصرية بالمحافظة، في كلماتهم تعريف بالمؤتمر، وما تم إنجازه بالمحافظة من تدريب الأطباء وتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، واعتماد الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفي السعديين المركزي، تخلل الكلمات عرضاً تقديميا يوضح تاريخ إنشاء قسم الأورام بالمستشفي، وخطوات النجاح المتصاعدة، والأيادي المشاركة في هذه الإنجازات.

كما تم تسليم درع تذكاري لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، ونقيب أطباء الشرقية، وذلك تقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وشمل المؤتمر عدد من المحاضرات العلمية في علاج الأورام، ألقاها كل من الدكتور عبد المطلب محمد، والدكتور كمال القشيشي، الدكتور وليد عبد المولى، والدكتور وائل لطفي، والدكتور علي الشيوي، وأشاد الحضور بحسن تنظيم المؤتمر، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.