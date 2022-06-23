شمس نورت الفيوم.. شاركت فى بطولة العالم لرفع الأثقال وحصدت 3 ميداليات برونزية.. فيديو

الفيوم ـ رباب الجالى





شمس محمد أحمد ابنة محافظة الفيوم صاحبة الـ16 عاما التى استطاعت أن تكون أول فتاة من محافظتها تشارك فى بطولة العالم لرفع الأثقال لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة لوزن 81 كيلو جرام وحققت بالمسابقة 3 ميداليات برونزية وشهد الجميع بتفوقها وعادت مع المنتخب الذي استطاع ان يحصد لاعبته 14 ميدالية بالبطولة التى أقيمت بدولة المكسيك وكان في استقبالهم في المطار وفد من وزارة الشباب والرياضة يترأسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقدم لهم التهنئة علي بطولتهم مؤكدا انهم حققوا نتائج مشرفة أضافت لتاريخ مصر في لعبة رفع الأثقال.

وقالت شمس فى تصريحات خاصة لليوم السابع انها إلتحقت باللعبة منذ 4 سنوات بالصدفة حيث كانت إلتحقت بألعاب القوي حتي تستطيع الالتحاق بمدرستها الحالة "المدرسة الرياضية الاعدادية بمدينة الفيوم" وقال لها مدربها أن قرأتها الجسمانية ومهاراتها تؤهلها للإلتحاق بلعبة رفع الأثقال وبالفعل إلتحقت باللعبة واصبحت ضمن فريق نادي الكهرباء وكانت تدرب لساعتين يوميا.

ولفتت شمس إلى أنها كانت تحاول دائما التوفيق بين دراستها وبين ممارسة التمارين الخاصة بها وكانت تلقي التشجيع الكامل والدعم من والديها ومدربها وشاركت فى العديد من البطولات المحلية التى حققا فيها نتائج مبهرة

وأكدت شمس انها عندما علمت انها سشتشاىك في بطولة العالم للناشئين وانها ضمن منتخب مصر أصابها حالة من ال هبة والخوف ولكن كانت على يقين انها ستحقق مراكز متقدمة حتى ترفع علم مصر واكون خير ممثل لبلدها مؤكدة انها كانت وتطمني الحصول علي ميداليات ذهبية ولكنها ستعوض ذلك في البطولات القادمة

وأشار ياسمين ان لديها نظام غذائي يعتمد علي تنازل وجبتين من البروتين يوميا من اللحوم والفراخ بالإضافة إلى وجبة تحتوي على البيض في الصباح وتناول المكملات الغذائية وتحافظ دوما علي لياقته وتمارس رياضات أخري مثل الجري والمشي

وعن صعوبة لعبة رفع الأثقال علي الفتيات أكدت ئشمس ان اللعبة لا تؤثر على الشكل الأنثى للفتاة وان هناك لاعبات باوزان صغيرة وهي ابتدت اللعبة بشمل جسدها الحالي ولم تؤثر اللعبة علي التكوين الجسماني لها واشارت الي ان الرياضة تعلم الفتاة الاعتماد على النفس وتنظيم حياتها ولا تعيقها في اتخاذ خطواتها في الدراسة والزواج وغير ذلك واكدت ان ايدها طموحات كبيرة في اللعبة ومثلها الأعلى سارة سمير ومحمد إيهاب.

وقال والد شمس الذي يعمل صاحب ورشة للخراطو بمحافظة الفيوم انه كان مشجعة لابنته على الالتحاق بالألعاب الرياضية ويقدن لها دوما كل الدعم النفسي والماي ويتمنى ان تحقق بطولات كثيرة ومتعددة علي مستوي العالم

وطالب الاب أولياء الأمور بمحافظة الفيوم ان يلحقوا البنات خاصة بألعاب رياضية تحفزهم وتظهر مهاراتهم وتدعمها مطالبة بتحسين الصالات الرياضية التي يتم تدريب اللاعبين بها

وقال الكابتن محمد احمد مدرب منتخب مصر للناشئين لرياضة رفع الأثقال ان شمس منذ البداية كانت مشروع بطلة وكانت تستحق الحصول على الذخبيات بالبطولة ولكن نظرا لعدم خبرتها وهذه البطولة الأولي التي تشارك بها حصدت البرونزيات فقط ولكن سنها صغير ولديها فرصة كبيرة لحصد ميداليات ذهبية في العام القادم

ولفت مدرب منتخب الناشئين ان المنتخب استطاع ان يعيد أمجاد اللعبة في مصر من خلال بطولة العالم الأخيرة بالمكشيك وحصل فريق البنات المصري علي المركز الثاني على العالم وحصلنا علي جوائز متعددة منهم 3 ذهبيات.

ولفت الي ان مشاركة الفتيات في اللعبة زادت في الفترة الأخيرة مؤكدا انه لا صحة لما يتداول عن التاثير السلبي للعبة على الشكل العام للفتاة لافتا الي ان هناك فتيات وزنهن 45 كيلو من بطلات اللعبة والأشكال الضخمة التي نراها لبعض الفتيات الاتي يتصدرن التريند ليست الصورة المثابية للاعبة رفع الأثقال.

وأشار مدرب منتخب الناشئين لرفع الاثقال ان الفيديو الذي تم تداوله للاعب محمود حسني يتدرب بمكان غير مؤهل يحتاج إلى توضيح جيث انه كان يتدرب بمكان خاص به نظرا لانه في فترة امتحانات ولكن الاتحاد والوزارة تقدم له كل الدعم والاهتمام دائما.



