وذكرت القوات الجوية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الرحلة تم تنفيذها فوق مواقع أول أمس، بمشاركة 4 مقاتلات كورية جنوبية من طراز "F-15K" و4 طائرات أمريكية من طراز "F-16K"، بعد أن نفذ سلاح الجو الكوري الجنوبي رحلة منفصلة أخرى في اليوم السابق.

وقال رئيس الجناح الكوري الجنوبي المقاتل الحادي عشر الجنرال "كيم تيه-ووك"، "إن التحليق فوق مواقع المعارك السابقة أمر نادر الحدوث، ونود إظهار موقفنا الواثق دون تردد في أي وقت، بناء على القوة القوية التي يمكن أن يثق بها الشعب".

وتضمنت مواقع المعارك السابقة في الرحلة الدورية مدينة "دايغو" الجنوبية الشرقية، حيث حلق سلاح الجو الكوري الجنوبي بمقاتلات "F-51 Mustang" التي تم إحضارها من الولايات المتحدة لأول مرة خلال الحرب.

تأتي الرحلة مع تزايد المخاوف بشأن احتمال إجراء بيونغ يانغ لما سيكون تجربتها النووية السابعة، على الرغم من التوترات المستمرة الناجمة عن سلسلة من تجاربها الصاروخية الباليستية السابقة.

