"سعاد" دخلت لإجراء عملية غدة خرجت جثة هامدة داخل مستشفى خاصة بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة أبو قير مع أسرة "سعاد عبد الفتاح" ربة منزل والتى توفيت داخل إحدى المستشفيات الخاصة وقامت أسرتها بتحرير محضر المستشفى والأطباء المسئولين عن الحالة.







وقالت السيدة عبد الفتاح شقيقة الضحية أن شقيقتها دخلت أحدي المستشفيات الخاصة لإجراء عملية الغدة ويعد إجراء العمليات بوقت قصير شعرت بألم في الرقبة بسبب العملية فتم استدعاء طبيب من المستشفى للكشف علي حالتها وقام بإزالة الشاش من على رقبتها بمكان العملية فتبين أن هناك لون غامق بالجرح على شكل غرغرينة وقام بتصوير تلك المنطقة بهاتفه المحمول إرسالها للطبيب الذي قام بإجراء العملية.



وأضافت السيدة عبد الفتاح لـ "اليوم السابع" أن الطبيب طلب من التمريض إحضار مشرط طبي داخل الغرفة دون نقلها إلى غرفة العمليات والعناية المركزة وقام بفتح الجرح بالمشرط الطبي والذي أخرج منذ ذلك الجرح تراكمات دموية وكانت شقيقتها تصرخ بشدة من الألم قائلة " هاموت مش قادره اخد نفسي " وهي تحاول الإمساك بيدها في الطبيب ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة .



وأكدت فتحية عبد الفتاح شقيقة المتوفاة أنه بعد فتح الجرح قام الأطباء بنقلها إلى غرفة العمليات لكنها قد فارقت الحياة وهما المسؤولين عن وفاتها قائلة شقيقتي لم تعانى من اى أمراض ومرض الغدة أصيبت بها بعد وفاة زوجها منذ 4أشهر وتركت 3 بنات ليس لهم من يعولهم بعد أن تركتهم يتاما الاب والام



وواضح محمد عبدالفتاح شقيق المتوفية أنه فور علمه بعلمه بما حدث لشقيقته ذهب إلى المستشفى وحاول دخول غرفة العمليات لمشاهدة شقيقته منعوه لإخفاء ما تسببوا فيه من إهمال فقام بالذهاب إلى قسم شرطة سيدي جابر وحرر المحضر رقم 7810 لسنة 2022 إداري قسم شرطة سيدي جابر واتهم الأطباء بالمستشفى بالإهمال الطبي في وفاة شقيقته مطالبا بضرورة محاسبة كل مقصر فى عمله حتى لا يتسبب الإهمال فى القضاء على المواطنين.







أشقاء المتوفية



المتوفية 2