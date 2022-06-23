ساعتك الذكية تكتشف إصابتك بكورونا قبل ظهور الأعراض

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء يمكنها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا مبكراً، حيث يمكن استخدام أدوات تتبع النشاط التي يمكن ارتداؤها والتي تراقب التغيرات في درجة حرارة الجلد ومعدلات القلب والتنف ، جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، لتحديد العدوى قبل أيام من بدء الأعراض، بحسب موقع "health".

واستندت النتائج إلى جهاز تعقب يسمى سوار Ava، وهو متعقب خصوبة يراقب معدل التنفس ومعدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب ودرجة حرارة جلد المعصم وتدفق الدم وكمية النوم وجودته.

أراد الباحثون معرفة ما إذا كانت مراقبة التغيرات الفسيولوجية يمكن أن تساعد في تطوير خوارزمية للتعلم الآلي لاكتشاف كورونا لدى الأشخاص الذين قد ينشرون العدوى قبل أيام من علمهم بإصابتهم بالفيروس.

وكان المشاركون من دراسة بدأت في عام 2010 لفهم تطور عوامل الخطر القلبية الوعائية في دولة ليختنشتاين الأوروبية.

في هذه الدراسة ، التي نُشرت في BMJ Open ، اجتذب الفريق 1163 شخصًا من الدراسة بين مارس 2020 وأبريل 2021.

وارتدى المشاركون السوار ليلاً، ثم استخدموا تطبيقاً لتسجيل أي أنشطة يمكن أن تغير أداء الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك تعاطي الأدوية وكذلك لتسجيل أعراض كورونا المحتملة.

كما أجروا اختبارات منتظمة للأجسام المضادة لكورونا ومسحة PCR إذا ظهرت عليهم أي أعراض تشير إلى الفيروس.

وكان حوالي 11 ٪ من مجموعة الدراسة ، 127 شخصًا ، أصيبوا بعدوى كورونا خلال فترة الدراسة.

وقالت نسبة أعلى بكثير من أولئك الذين أصيبوا بكورونا إنهم كانوا على اتصال بأشخاص في منازلهم أو زملائهم في العمل الذين أصيبوا أيضًا بكورونا.

حوالي 52 ٪ من مرضى كورونا ، 66 إجمالاً ، ارتدوا سوارهم لمدة 29 يومًا على الأقل قبل بدء الأعراض وتم التأكد من أنها إيجابية من خلال اختبار مسحة تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) وهؤلاء هم الأفراد الذين شملهم التحليل النهائي.

وجد الباحثون تغييرات كبيرة في جميع المؤشرات الفسيولوجية الخمسة خلال فترة الحضانة وفترات ما قبل الأعراض والأعراض والتعافي لكورونا مقارنةً بالقياسات الأساسية.

تم "تدريب" الخوارزمية باستخدام 70٪ من البيانات من 10 أيام قبل بدء الأعراض خلال فترة 40 يومًا من المراقبة المستمرة لـ 66 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس ثم تم اختباره على الـ 30٪ المتبقية من البيانات واستمرت أعراض كورونا لدى المشاركين في المتوسط ​​8.5 يومًا.

تم التقاط حوالي 73٪ من الحالات الإيجابية المؤكدة مختبريًا في مجموعة التدريب، كما تم العثور على حوالي 68 ٪ في مجموعة الاختبار، حتى يومين قبل بدء الأعراض.

يتم الآن اختبار الخوارزمية في مجموعة أكبر بكثير من الأشخاص في هولندا ومن المتوقع أن تظهر نتائج تلك الدراسة بما في ذلك 20 ألف شخص في وقت لاحق من هذا العام.