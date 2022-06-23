وذكر المركز الأفغاني أن الزلزال بلغت شدته 4.3 درجة بمقياس ريختر وتم تسجيله على بعد 76 كيلومترا جنوب وجنوب غرب مدينة " فيض آباد " في شمال شرق أفغانستان وعلى عمق 163 كيلومترا.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الزلزال يأتي بعد يوم واحد من الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان، وأسفر عن أكثر من ألف قتيل، بالاضافة إلى إصابة أكثر من 1500 شخص آخرين، وكانت أكثر المناطق المتضررة تتمثل في منطقة سبيرا بإقليم خوست ومناطق بارمالا وزيروك وناكا وجايان فى إقليم باكتيكا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الخميس، التزام الهند بتقديم المساعدة والدعم إلى أفغانستان وقت الحاجة، خاصة بعد حادث الزلزال المأساوي الذي تعرضت له أفغانستان أمس، معربة عن عزائها لضحايا الزلزال وذويهم الذين أضيروا من جراء وقوعه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى إن الهند تعرب عن تعاطفها وعزائها لضحايا هذا الزلزال وعائلاتهم وكافة الذين اضيروا من جراء الزلزال المأساوي في أفغانستان، مضيفا "كما أننا نشارك شعب أفغانستان الشعور بالألم والحزن بسبب هذا الحادث".

وأكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن بلاده مازالت ملتزمة بتقديم المساعدة والدعم لأفغانستان في هذا الوقت.

