وأضاف اللواء الأحمدي -في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تم رفع درجات الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء المناسك في سهولة ويسر.

وأكد اللواء الأحمدي أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، حتى يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

ووجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية رسالة إلى ضباط البعثة قائلا "نحن هنا لخدمة الحجاج .. فنحن مُكلفون من قبل وزارة الداخلية بالعمل على خدمة الحجاج والتيسير عليهم منذ سفرهم من أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة، وحتى عودتهم بسلامة الله مرة أخرى إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم من أداء المناسك بسلامة الله سالمين غانمين".

وناشد اللواء الأحمدي في الوقت نفسه ضيوف الرحمن، التعاون مع مسئولي بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التي أعلنتها البعثة، والمعمول بها في الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.