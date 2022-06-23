رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثامن للجنة المعنية بالتحضير لاستضافة cop 27

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء الاجتماع الثامن للجنة العليا المعنية بالتحضير، لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا امس ؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بدأت تشهد تواجدا تدريجيا للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، مؤكداً من جهة ثانية استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة، مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في تنفيذ هذه المشروعات.