رئيس الوزراء يتابع توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ القطار الكهربائى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، واللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات، واللواء محمد بهجت أمين، نائب رئيس الشركة الوطنية للطرق، واللواء أيمن مطر، بهيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء سيد البوص، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربي".

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار التنسيق لتوفير كل المواد الخام، والمحجرية اللازمة، بهدف اسراع سير العمل في مشروع القطار الكهربائي السريع، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع الذي يخدم أهداف التنمية وتيسير حركة المواطنين بين مختلف أنحاء الجمهورية.

واستهدف الاجتماع التنسيق لتوفير المواد المحجرية الخاصة بخطوط شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث أوضح وزير النقل أن مسار المشروع يتطلب كميات من تلك المواد المحجرية، تصل إلى نحو 223.5 مليون م3 من الأتربة، و 34 مليون م3 من الأساس / الدولوميت، و 12.5 مليون م3 من البازلت، مضيفاً أنه يتم توفير كميات الأتربة المُستخدمة لتشكيل الجسر الترابى للمسار، سواء كانت أتربة صالحة للردم أو تكسير الحجر الجيرى الناتج عن أعمال الحفر والتفجير لمسار المشروع.

وأضاف الوزير أن إجمالي طول مسار القطار الكهربائي يبلغ 1985 كم، ويتكون من 3 مراحل، الأولى بطول 660 كم وتمتد من العين السخنة / العلمين الجديدة / مرسى مطروح / الفيوم، والثانية بطول 1100 كم، وتمتد من الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل، والمرحلة الثالثة بطول 225 كم، تربط قنا / الغردقة / سفاجا.