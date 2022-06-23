حياة كريمة تغير وجه أسوان بـ108 مشروعات بتكلفة 21.8 مليار جنيه.. فيديو

تنال محافظة أسوان اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة وفق المخطط الزمنى والمحدد لها دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى تسليم هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وقت ممكن.

وتشمل مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى بمحافظة أسوان قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1087 مشروعا وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات إلى نحو 21.8 مليار جنيه.

وبحسب بيانات محافظة أسوان فإنه يجرى إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2016 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية و116 قرية تابعة و380 نجعا وكفرا وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.