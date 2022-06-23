حياة كريمة بالمنيا.. نائب المحافظ يتابع مشروعات الصرف والشباب والرياضة بديرمواس

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بالمتابعة الميدانية، لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المراكز المستهدفة، بهدف التأكد من انتظام سير الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، والعمل على تنفيذ المشروعات طبقا لمعايير الجودة والكفاءة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع "ابوزيد" أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز ديرمواس، حيث يجري العمل على تنفيذ 281 مشروع بنطاق 19 قطاع خدمي بالقرى التابعة للمركز، جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز ديرمواس، أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، والجهات المعنية.

شملت جولة "نائب المحافظ" تفقد أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية بني حرام، مركز شباب قرية بني حرام، مجمع خدمات المواطنين بقرية العمارية الشرقية، مركز شباب قرية العمارية الشرقية، مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرية.

وخلال الجولة، حرص نائب المحافظ، على مشاركة أبناء قرية العمارية الشرقية في ممارسة كرة القدم داخل الملعب، وحثهم على الحفاظ على جهود الدولة المبذولة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وعلى هامش الجولة، وجه نائب المحافظ، رئيس المدينة بتحرير محضر تبوير لأحد المواطنين لاستغلال قطعة ارض وتجميع تراكمات القمامة والمخلفات بها، كما وجه بتحرير محضر تشوين أدوات ومواد بناء بدون ترخيص، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة



نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة



نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة



نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة



نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة



نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة



نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة