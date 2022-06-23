حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع 670 طن قمامة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شن المسئولون بمركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، حملة إزالة لتعديات على الرقعة الزراعية علي مساحة 7 قراريط ملك أحد المواطنين عبارة عن أعمدة حديد فوق قواعد خرسانية ومحاطة بسور من الطوب الأبيض.

وتمت الإزالة بلودر مجلس المدينة ودقاق الزراعة وتمت الإزالة الكلية بعزبة الشيشيني بقرية بطينة التابعة للوحدة المحلية بقرية محلة أبو على.

شارك في الحملة المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة وسامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية والمهندس عبدالله قويدح رئيس الوحدة المحلية بقرية أبو علي ومدير حماية الأراضي المهندس محمد البطل والمهندس خالد السرس من الإدارة الزراعية والرائد أحمد نصار.

وعلى جانب آخر، قاد المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة حملة مكبرة لأعمال النظافة العامة والتجميل من خلال عمال الوردية الصباحية والمسائية بالتعاون مع المجتمع المدني، والمشاركة المجتمعية بتوفير معدات وسيارات ثقيلة، حيث قامت بحملة النظافة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمناطق الرجبي، ومنطقة الزهراء، ومنطقة الزيت والصابون منطقة أبو شاهين منطقة أبو راضي منطقة محلة البرج منطقة طريق دمرو.

ومنطقة منشية السلام ومنطقة النصر والسادات وميدان الزراعة ومنطقة السكة الوسطي ومنطقة نعمان الاعصروطريق الجابرية المنطقة الصناعية ومنطقة عرب اليماني ومنطقة عرب الشوافعية منطقة سوق الجمعة.

ومنطقة الوراقة وسوق اللبنو منطقة ميدان المحجوب وميدان بسيسة وتم رفع القمامة والمخلفات بما يعادل ( 670 قمامة ومازال والعمل مستمر خلال الوردية الليلية حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وإظهار الحي بالمظهر الجمالي اللائق.