جوجل تكشف برنامج تجسس يخترق هواتف أبل ونظام أندرويد فى إيطاليا وكازاخستان

كتب محمد جمال

قالت شركة جوجل، اليوم الخميس، إن أدوات اختراق شركة إيطالية استخدمت لـ التجسس على هواتف شركة أبل والتي تعمل بنظام أندرويد فى إيطاليا وكازاخستان، وجاء فى تقرير للشركة أن معمل خدمات الاتصالات بميلانو، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية طورت أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات بالأجهزة المستهدفة.

يأتي هذا التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية والأمريكية إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.

وقالت جوجل: "هؤلاء يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة ويسلحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محليًا".

ولم ترد شركة أبل أو حكومتا إيطاليا وكازاخستان على طلب للتعليق، وقال المعمل إن "منتجاته وخدماته تتفق مع المعايير الأوروبية وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم".