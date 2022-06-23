جائزة يومية 500 جنيه.. تعرف على مسابقتى الأوقاف "نبى الهدى" و"حج مبرور"

كتب على عبد الرحمن

بدأت وزارة الأوقاف، الثلاثاء الماضى، إطلاق مسابقتى "نبى الهدى" و"حج مبرور"، بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم، وأعلنت أمس الأربعاء، فوز الطالبة جنات أحمد عبد الفتاح الشرقاوى، الطالبة بالصف الأول الإعدادى من محافظة الغربية، كأول فائزة بمسابقة "نبى الهدى" بجائزة قدرها 500 جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.



المسابقة الأولى نبى الهدى:

1. المسابقة تذاع الساعة 11:35 صباحًا.

2. المسابقة يومية تتضمن 30 سؤالًا.

3. تهدف المسابقة للتعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام.

4. تستهدف المسابقة الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة.

5. الأوقاف خصصت جائزة يومية قدرها 500 جنيه ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز.

6. يتم إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية.

المسابقة الثانية "حج مبرور":

1- تذاع المسابقة الثانية "حج مبرور" الساعة 6:35 مساء

2- تقدم 20 معلومة و20 سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع.

3- تذاع المسابقة على مدار 20 يومًا بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف.

4- إعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف، وهى مسابقة مفتوحة للجميع.