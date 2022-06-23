توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ1800 مواطن لأهالى دراو‎‎ بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام وحدة السكان بالمحافظة، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، تنظيم قافلة طبية.

وأكدت مرفت السمان مدير وحدة السكان بالمحافظة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتعزيز ودعم الشراكات مع الجهات المختلفة ، وذلك تحقيقاً لأهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، ولمحاور الإستراتيجية القومية للسكان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ فقد تم تنظيم هذه القافلة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى مركز ومدينة دراو مجاناً، موضحة بأنه تحت شعار " معاً لإنقاذ حياة " نجحت فعاليات القافلة الطبية فى إجراء الكشف الطبى ، وصرف العلاج المجانى لأكثر من 1800 مواطن ومواطنة فى تخصصات الأطفال والأنف والأذن والباطنة والعظام والجلدية والرمد .

وذلك إنطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ودعم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية.