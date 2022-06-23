توافد أول أفواج الحجاج على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الأراضى المقدسة.. صور

كتب أحمد مصطفي- رحاب نبيل

شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، قبل قليل، توافد أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، استعداداً للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تشكيل فريق من العلاقات العامة، لإستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.

وتسير مصر للطيران غدا الجمعة 8 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام تقلع أول هذه الرحلات في تمام الساعة 2:40 فجرا، وذلك بواقع 6 رحلات إلي المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو لنقل إجمالي 1900 حاجا من حجاج وزارة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية وعمل.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين الي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.



اولى رحلا الحجاج

طلائع الحجاج



توافد الحجاج