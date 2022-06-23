تعرف على.. أماكن الفسح والسهر ليلا فى الغردقة المجانية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم مدينة الغردقة عدد كبير من أماكن الترفيه والفسحة الليلة بالغردقة التي يقبل عليها المواطنين في ليالي الصيف خلال رحلاتهم لمدينة الغردقة أغلبها مجانية تعرف على تلك المناطق في المعلومات الآتية



- مارينا اليخوت" تأتى مدينة اليخوت "مارينا الغردقة" على رأس أماكن الفسح بالليل حيث تحتوى تلك المنطقة على مجموعة كبيرة من الكافيهات والبازارات السياحية، وترسم اليخوت بها منظرا مبهجا مع الإضاءة المختلفة التى تحتوى عليها.



- الممشى السياحى بالغردقة، أكثر المناطق رواجا ليلا لما يحتويه من كافيهات وأماكن جلوس ولعب أطفال مختلفة وقربه من الفنادق السياحية جعله اكثر مناطق التنزه ازدحاما فى فترات الليل، ويضم الممشى السياحى سوق سياحى ضخم من البازارات السياحية وكذلك الكافيهات.



- ممشى شارع شيرى بقلب مدينة الغردقة ايضا من مناطق الفسحة ليلا جلسة وسط اشجار كبيرة إلى مقاعد مخصصة للكبار ونافورة مياه ضخمة وكذلك أماكن للعب الاطفال.



- ممشى الشيراتون وزحمة الغردقة ليلا ممشى على جانبى أكبر شوارع المدينة وأشهرها أكبر سلسلة محلات سياحية على جانية تجمع كبير للفنادق وكذلك الكافيهات العملاقة يقصده الكثير للتعرف على مدينة الغردقة والتمتع بجمالها ليلا .



- كورنيش الغردقة ومن الأماكن الشهيرة التى يفضلها زوار المدينة وكذلك قاطنيها كورنيش ميريت بعد تطويره وكذلك كورنيش فلفلة تلك الأماكن أيضا الأشهر فى فترات المساء بمدينة الغردقة حيث تم تطوير كورنيش الغردقة الشهير بكورنيش ميريت والمتواجد بوسط المدينة وتم تجهيزه بوضع مقاعد وشمسيات خشبية لاستقبال المواطنين عليها، حيث يشهد تلك الشاطئ فى فترات المساء إقبال كبير من زوار المدينة .



- كورنيش فلفلة الذى من خلاله يمكن مشاهدة المنظر البانورامى لمدينة الغردقة، حيث إن تلك المنطقة من خلالها يمكن مشاهدة مسجد الميناء الكبير المسجد الاشهر بالغردقة وكذلك ميناء الغردقة البحرى ومبانى وسط وشمال مدينة الغردقة واللنشات السياحية وكذلك جزيرتى الجفتون وأبو منقار .



- حديقة ممشى النصر بمدينة الغردقة، تعد أكبر وأفضل مناطق التنزه للمواطنين وزوار المدينة القادمين من المحافظات المختلفة، حيث يقع ممشى النصر بوسط المدينة ويعد من أفضل مناطق التنزه.



وتعد حديقة ممشى النصر التى تم إنشاؤها فى عهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، حيث كان الهدف من الإنشاء هو خلق أماكن تنزه لأهالى المناطق القريبة من شارع النصر وكذلك أماكن لألعاب الأطفال بداخله ومساحات خضراء.



ويعد ممشى النصر بالغردقة من الأماكن التى يفضلها الكثير من الأسر لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرتهم فى المساء أكثر من فترات النهار، وكذلك لمة العيلة داخل ممشى النصر.





كورنيش الغردقة ليلا



كورنيش شاطئ عام 4



ممشي شيرى ليلا



