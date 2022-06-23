تعرفى على العلامات الشائعة للاكتئاب عند النساء

كتب - حسام الشقويرى

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يتسم بمشاعر مستمرة من الحزن وفقدان الاهتمام بالحياة اليومية، و يمكن لأي شخص أن يعاني من الاكتئاب القصير (الحاد) والطويل الأمد (المزمن)، و يمكن أن يؤثر الشعور بالاكتئاب على جودة حياتك بشكل عام وقدرتك على قضاء يومك، لذا فإن التعرف عليه والحصول على المساعدة أمر ضروري، فيما يلي نستكشف الطرق التي قد تبدو بها علامات الاكتئاب مختلفة بعض الشيء عند النساء، حسبما نشر موقع webmd

الاكتئاب عند النساء

في حين أن هناك بعض علامات الاكتئاب المتسقة عبر كل الجنس والعمر - بما في ذلك الحالة المزاجية السيئة وفقدان الدافع - يبدو الاكتئاب مختلفًا من شخص لآخر، ومع ذلك ، يخبرنا البحث أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية فيما يتعلق بكيفية ظهور الاكتئاب - وعدد مرات حدوثه - لدى النساء.

والنساء أكثر عرضة مرتين للإصابة بأعراض الاكتئاب، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار هي التغيرات الهرمونية ، والبيولوجية، والثقافية ، والضغوط الخارجية، وظروف الحياة."

العلامات الشائعة للاكتئاب عند النساء



يختلف الاكتئاب من شخص لآخر من حيث الطول والشدة والسبب والأعراض، بشكل عام هذه بعض العلامات الشائعة للاكتئاب لدى النساء:

- مزاج منخفض مستمر: قد يبدو هذا وكأنه تيار من الحزن أو اليأس الذي يظل معك في الجزء الأفضل من اليوم، وغالبًا ما يكون من الصعب التغلب على هذه المشاعر.

قلة الحافز: يمكن أن يمنعك الشعور بعدم التحفيز من القيام بالمهام اليومية التي تتراوح من النهوض من السرير إلى الاستحمام إلى الأعمال المنزلية إلى الذهاب إلى العمل.

انخفاض الشعور بالسعادة حتى من الأشياء التي كانت تجلب لك الكثير من الفرح أو السعادة.

الانسحاب الاجتماعي: تجدين نفسك تبتعدين عن الآخرين ، بمن في ذلك الأصدقاء المقربون أو العائلة أو الأطفال.

الإرهاق: قد تعانين من الإرهاق أو فقدان الطاقة مع أو بدون تغييرات في أنماط النوم ، مثل الأرق أو الرغبة في النوم أكثر.

ضعف احترام الذات: يمكن أن يؤثر الاكتئاب على الطريقة التي تنظرين بها إلى نفسك قد تشعرين بمشاعر الذنب المفرط أو انعدام القيمة .

التفكير الانتحاري: لا يتم اختبار هذا دائمًا مع الاكتئاب ولكن يمكن أن يحدث، قد يظهر هذا على شكل أفكار متكررة عن الموت ، أو مشاعر غامرة بأن الحياة ستكون أفضل بدونك ، أو أن الحياة لا تستحق العيش.