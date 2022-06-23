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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 23 يونيو 2022 10:18 ص
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 9577 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11798 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2658 نقطة.

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