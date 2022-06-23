تحريات أمن الجيزة تكشف كواليس غرق طالب فى نهر النيل بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات غرق طالب في نهر النيل بالبدرشين، حبث تبين أن الضحية توجه للاستحمام بالنيل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

بسؤال أفراد أسرة الطالب، لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة باستلام الجثة، بعد قرار النيابة العامة بالدفن، حيث أكد التقرير الطبي أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن طالب خلال الاستحمام بنهر النيل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وحدد رجال المباحث هوية الغريق، وتم استدعاء أفراد أسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.