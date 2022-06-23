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تاون جاس: أعمال بخط شارع التسعين الجنوبى فى السادسة مساء ينتج عنها رائحة غاز

الخميس، 23 يونيو 2022 04:42 م
تاون جاس: أعمال بخط شارع التسعين الجنوبى فى السادسة مساء ينتج عنها رائحة غاز الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عن القيام بأعمال طارئة تعديل بخطوط الغاز بشارع التسعين الجنوبى، على أن يتم البدء فى الأعمال اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء.
 
 
 
وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي بالأماكن المحيطة بالمحطة، حيث تؤكد أن تلك الأعمال لا تمثل أي خطورة على المواطنين، وتتم الأعمال طبقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء، ولن يتم قطع الغاز عن العملاء، وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.
 
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