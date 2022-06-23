تأجيل محاكمة بوسى "مستريحة الزقازيق" إلى جلسة 21 يوليو المقبل

الشرقية - إيمان مهنى

قررت محكمة جنح الزقازيق، تأجيل محاكمة معلمة في احد القضايا المتهمة فيها بالإستيلاء علي ملايين من المواطنين بزعم تشغليها، والمعروفة اعلامية بـ "بوسي مستريحة الزقازيق" ، إلي جلسة 21 يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى" م ب ر" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهمونها بالنصب والاستيلاء على أموالهم ملايين الجنيهات، بزعم تشيلغها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات للعرايس.



كان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد" م ر ي" 49 عاما مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية، بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة ماطلت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وامتنعت عن الذهاب لمدرستها بسبب تررد الأهالى على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم، فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.





