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بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية: ميقاتى يدعو القوى السياسية إلى لحظة مسئولية

الخميس، 23 يونيو 2022 04:59 م
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية: ميقاتى يدعو القوى السياسية إلى لحظة مسئولية نجيب ميقاتى
كتب محمد جمال

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قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتى إنه يمد يده "بكل صدق وإخلاص وتجرّد" إلى الجميع دون استثناء بإرادة وطنية طيبة وصادقة، وذلك في أول تصريح بعد تكليفه رسميا، بحسب "روسيا اليوم".
 
وعقب اجتماع ضمه إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون، والنواب، نبيه بري، قال ميقاتي: من هذا المكان، أدعو جميع القوى السياسية الى لحظة مسؤولية تاريخية لحظة نتعاون فيها جميعا لاستكمال مسيرة الإنقاذ الفعلي بأقصى سرعة.
 
وأشار ميقاتي إلى المفاوضات التي خاضتها حكومته مع صندوق النقد الدولي، قائلا "على مدى الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووقعّنا الاتفاق الأولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي".
 
وأضاف ميقاتي، حسب التصريحات التي نشرتها حسابات الرئاسة اللبنانية، أن ذلك الاتفاق "قابل للتعديل والتحسين".

نجيب ميقاتى

لبنان

أخبار لبنان

الحكومة اللبنانية



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