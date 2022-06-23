برقية شكر للرئيس السيسى من المشاركين فىعمومية المركز العربى لدراسات المناطق الجافة

كتبت أسماء نصار

أرسل المشاركون في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" بمشاركة وزراء الزراعة العرب وبرئاسة مصر، والمنعقدة خلال الفترة من 22 – 23 يونيو 2022، برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معبرين فيها عن أسمى آيات الإجلال والتقدير والاحترام له على مواقفه العروبية الصادقة وجهود فخامته المشرفة لإعلاء شأن العرب.

وجاء نص البرقية: وزراء الزراعة العرب والوفود المشاركة في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، المنعقدة خلال الفترة 22 – 23 يونيو عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الزراعة في مصر، يتقدمون بأسمى آيات الإجلال والإكبار والاحترام لمواقفكم العروبية الصادقة، وجهودكم المشرفة لإعلاء شأن العرب وتوحيد كلمتهم، مقدرين ومعجبين بنهجكم البناء ورؤيتكم الحكيمة وما حققته "مصر – أم الدنيا وعراقة التاريخ والحضارة" في عهدكم الميمون من نجاحات هائلة وإنجازات تنموية في كل المجالات والنهضة غير المسبوقة في قطاع الزراعة والامن الغذائي وبناها التحتية ومواردها البشرية، لتعود كما كانت دائماً قبلة العرب والمثل الأعلى في البناء والازدهار والحضارة والرقي.

وفقكم الله ورعاكم، وحمى مصر وشعبها العريق وقائدها الملهم لتتجدد بكم آمال أمتنا العربية في تحقيق طموحاتها المشروعة في التقدم والازدهار والاستقرار.