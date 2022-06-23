اليوم السابع
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بايدن يلتقى شولتس ورئيس وزراء إسبانيا خلال جولته الأوروبية

الخميس، 23 يونيو 2022 03:00 ص
بايدن يلتقى شولتس ورئيس وزراء إسبانيا خلال جولته الأوروبية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيلتقي المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، خلال جولته الأوروبية.

وأشار المسؤول إلى أن بايدن سيشارك في 7 اجتماعات عمل خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، بما فيها مكرسة للوضع في أوكرانيا.

وأضاف أن اللقاء مع شولتس سيكون "إمكانية لتنسيق المواقف".

وسيلتقي بايدن رئيس الوزراء الإسباني على هامش قمة حلف الناتو في مدريد.

وسيزور جو بايدن ألمانيا في 25 يونيو للمشاركة في قمة "السبع الكبار" وسيصل يوم 28 يونيو إلى مدريد للمشاركة في قمة الناتو.


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