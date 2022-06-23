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بايدن: أشعر بخيبة أمل بعد إلغاء المحكمة العليا قانون الرقابة على الأسلحة

الخميس، 23 يونيو 2022 10:26 م
بايدن: أشعر بخيبة أمل بعد إلغاء المحكمة العليا قانون الرقابة على الأسلحة جو بايدن
كتب محمد جمال

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عبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، عن خيبة أمل بالغة من قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قانون الرقابة على الأسلحة النارية في ولاية نيويورك باعتباره غير دستورى، وقال الرئيس الأمريكي في بيان بحسب "سبوتنيك": "أشعر بخيبة أمل بالغة من قرار المحكمة العليا".
 
وأضاف جو بايدن: "هذا الحكم يتعارض مع الفطرة السليمة والدستور وسوف يزعجنا جميعا"، وحث بايدن الولايات على الاستمرار في سن وتطبيق ما يسمى بقوانين "الفطرة السليمة".
 
وفي وقت سابق من اليوم، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأنه يحق للأمريكيين حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، في قرار تاريخي سيمنع الولايات من فرض قيود على حمل هذه النوعية من الأسلحة.
 
ويلغى الحكم الصادر برأي أغلبية القضاة والذى يأتى في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة صادمة في جرائم الأسلحة النارية، قانونا في نيويورك يطلب من الأشخاص إثبات أنهم بحاجة للدفاع عن النفس للحصول على ترخيص لسلاح نارى.
 
وكان تقرير قد كشف مؤخرا أن الولايات المتحدة شهدت 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.‏

جو بايدن

أمريكا

الأسلحة

قانون الأسلحة

الولايات المتحدة



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