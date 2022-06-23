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انطلاق الجسر الجوى لضيوف الرحمن غدا.. مصر للطيران تسير 8 رحلات لجدة والمدينة

الخميس، 23 يونيو 2022 05:07 م
انطلاق الجسر الجوى لضيوف الرحمن غدا.. مصر للطيران تسير 8 رحلات لجدة والمدينة عمرة
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصرللطيران غدا الجمعة 8 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام تقع اول هذه الرحلات  في تمام الساعة 2:40 فجرا، وذلك بواقع 6 رحلات إلي المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو لنقل إجمالي 1900 حاجا من حجاج وزارة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية وعمل.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران

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سفر

الأراضى المقدسة





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