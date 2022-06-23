النيابة تامر بتشريح جثة طفل أصيب بطلق خرطوش بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية اليوم، انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة طفل لقي مصرعه إثر إصابته بطلق خرطوش أطلقه أحد الشباب بالخطأ في حفل زفاف في قرية ميت جابر التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك لبيان سبب الوفاة.



كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط طفل صريعًا في حفل زفاف بقرية ميت جابر التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل الطفل "محمد ع ق" 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم في إحدى العزب التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح.



جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وجرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة بلبيس.

