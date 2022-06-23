"الملح" ذهب شمال سيناء الأبيض يعود للتصدير لدول العالم عبر ميناء العريش.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

عادت الحياة من جديد لأهم قلاع انتاج وتصدير خام الملح على ساحل شمال سيناء وهى ملاحة سبيكة، وأعلنت شركة النصر للملاحات المشغلة للملاحة انه تم تصدير دفعة جديدة من خام الملح لدولة اليونان عبر ميناء العريش البحرى.



واوضح بيان الشركة انه تم تصدير 5500 طن ملح مغسول إنتاج ملاحات سبيكة لدولة اليونان، وسبقه تصدير 2700 طن خام إنتاج كسارة ملاحات سبيكة لدولة اليونان .



وسبق وأعلنت الشركة انطلاق العمل فى ملاحة سبيكة بعد فترة توقف وانه تم دخول وحدة الكسارة بملاحات سبيكة للعمل وتركيب سير التشوين الدوار، وان أكبر طاقة إنتاجية للملاحة بلغت نحو 800 ألف طن، وأكبر طاقة تصديرية لملاحة سبيكة بلغت 90 ألف طن من ميناء العريش عام 2011، وتسعى الشركة لزيادتها لمليون طن مستقبلا من خلال تنمية وتطوير الملاحة.



وتعد ملاحة سبيكة من أهم مواقع إنتاج خام الملح النقى فى مصر وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة شمال سيناء غرب مدينة العريش على مساحة 27 كيلو متر، وتصنف واحدة من أكبر وأنقى وأهم ملاحات مصر .



وتستأجر الملاحة وتقوم بتشغيلها شركة النصر للملاحات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من محافظة شمال سيناء.





اثناء التصدير



احواض انتاج الملح



التجهيز للتصدير



التصدير للملح من ميناء العريش



الذهب الابيض



انتاج الملح



انتاج وتصدير الملح بسيناء



ثروة سيناء من الملح



خطوط انتاج



مراحل الانتاج_1



ملاحات سيناء



ملاحة سبيكة_1



ملح سبيكة



ملح سيناء



نقل الملح



