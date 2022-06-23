المغرب يعتمد "التأشيرة الإلكترونية" لسياح هذه الدول يوليو المقبل

كتب محمد جمال

قررت الحكومة المغربية منح السياح الأجانب تسهيلات جديدة، ببدء العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية في يوليو المقبل، وتعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعها في المملكة، التي طالما اعتمدت نظام التأشيرات التقليدى، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.

وأعلن مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن هذه الخطوة من المقرر العمل بها بداية يوليو المقبل لسياح 49 دولة، وفئات عديدة.

وأوضح بيتاس، أن القرار الجديد يجعل الأجانب الراغبين في الدخول إلى المغرب، يحصلون على تأشيرة إلكترونية بطريقة سهلة، دون اللجوء للقنصليات المغربية في الخارج.

المسئول الحكومي أضاف أن “التأشيرة الإلكترونية” تقتضي فقط تسجيل طلب على مستوى منصة مخصصة لهذه الغاية.

ومن بين المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية، ممن يحملون تأشيرة شنجن المقيمين بدول الاتحاد الأوروبي، أو أمريكا أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو نيوزيلندا.

وقال بايتاس إنها تسهل دخول التايلانديين والإسرائيليين، حيث تمنحهم إمكانية الدخول للمملكة لشهر كامل، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر.

وأوضح بايتاس أن القرار الذي جاء بأوامر وتوجيهات ملكية، يدخل في إطار الإجراءات والقرارات التي تروم إستفادة قطاع السياحة والإقتصاد المغربي، في ظل تحسن الظروف الوبائية مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعول عليه لتعويض خسائر القطاع الفلاحي.

وتتراوح مدة صلاحية هذه التأشيرة الإلكترونية، التي سيمكن الحصول عليها عبر منصة رقمية سيتم إطلاقها لهذه الغاية في ظرف 24 ساعة في الحالات المستعجلة أو 72 ساعة في الظروف العادية، بين 30 يوما و6 أشهر.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الرسوم المتعلقة بهذه التأشيرة في الجريدة الرسمية للمملكة قريبا، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعكف على تنزيل هذا الإجراء الهادف إلى تطوير وعصرنة العمل القنصلي بمختلف البعثات الدبلوماسية، وانخراط المغرب في التوجه الدولي نحو الرقمنة وتيسير الحصول على تأشيرة المملكة، ومواكبة القطاع السياحى الوطنى.