اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المتحف القبطى ينظم محاضرة بعنوان "التغير المناخى وتأثيره على الآثار"

الخميس، 23 يونيو 2022 12:06 م
المتحف القبطى ينظم محاضرة بعنوان "التغير المناخى وتأثيره على الآثار" المتحف القبطى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم المتحف القبطى الأحد المقبل محاضرة بعنوان "التغير المناخى وتأثيره على الآثار"، حيث يقدمها على يحيى لطفى باحث ومحاضر أكاديمي، فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا.

كان المتحف القبطى افتتح معرض أثرى مؤقت بعنوان " أنغام وألحان" حيث يستمر حتى يوم 3 يوليو 2022م وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للموسيقى. 

وينظم المتحف اليوم على هامش المعرض محاضرة  بعنوان "الموسيقى والألحان القبطية" يلقيها عماد نيروز ملحن ومدرس مساعد بمعهد الدراسات القبطية.

ويعتبر المتحف القبطى إحدى أهم المتاحف الأثرية في مصر، حيث يقع داخل حدود حصن بابليون الرومانى، كما يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية في مصر، بالقرب من مجموعة كنائس مصر القديمة (كنيسة أبى سرجة، وكنيسة السيدة العذراء الشهيرة “بالمعلقة”، بالإضافة إلى المعبد اليهودى).

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية أن هذا المتحف يعد أكبر متحف فى العالم للآثار القبطية، ويتكون المتحف من جناحين يربط بينهما ممر؛ الجناح القديم الذي شيده مرقص سميكة باشا في عام 1910 م، والجناح الجديد الذى افتتح في عام 1947م. ويضم مجموعة من أروع نماذج الفنون القبطية التي تم توزيعها على أقسام المتحف المختلفة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المتحف القبطى

الالحان القبطيه



الموضوعات المتعلقة

المتحف المصرى بالتحرير والمتحف القبطى بمصر القديمة يحتفلان باليوم العالمى للموسيقى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:02 م

المتحف القبطى يفتتح معرضا بعنوان "أنغام وألحان" فى اليوم العالمى للموسيقى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:37 ص

قصة أثر .. "حنية السيدة مريم العذراء" توجد فى المتحف القبطى بمصر القديمة

الخميس، 09 يونيو 2022 08:00 ص

استمرار المعرضين الأثريين عن رحلة العائلة المقدسة فى مصر بالمتحف القبطى وشرم الشيخ

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:17 م

تعرف على أقسام وعدد مقتنيات المتحف القبطى

السبت، 14 مايو 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة