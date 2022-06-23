القومى للمرأة مهنأ مايا مرسى بعضوية "القضاء على التمييز": تصدرت أعلى الأصوات

كتب محمود راغب

تقدم جميع عضوات واعضاء المجلس القومي للمرأة والأمانة العامة وفروعه بالمحافظات ولجانه بخالص التهاني إلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026 عقب حصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي جرت اليوم 23 يونيو 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويعرب الجميع عن عظيم فخرهم وسعادتهم البالغه بالنجاح الباهر الذي حققته المرشحة المصرية مايا مرسي و الذى تستحقه عن جدارة ويؤكد على كفاءتها المهنية وخبرتها الدولية التى تتمتع بها، حيث حظت برابع أعلى عدد من الأصوات ضمن 23 مرشحة تنافسن لشغل 12 مقعداً خلال انتخابات التجديد النصفي للجنة بعد انتخابات شديدة التنافسية، مما يؤكد على مكانة مصر فى المجتمع الدولى ، مؤكدين على ثقتهم الدائمة بالنجاحات التى تحققها الدكتورة مايا مرسي وهو ماعهدناه منها منذ توليها منصب رئيسة للمجلس القومي للمرأة ،، حيث اكدت دائما انها بحجم المسئوليه الملقاه علي عاتقها وانها قادرة علي تحقيق التفوق والنجاح علي مستوى كافة الملفات التى تولتها، ولم تتوقف لحظة عن الدفاع عن حقوق المرأة المصرية والسعي نحو تمكينها .

ويعرب المجلس القومي للمرأة عن بالغ امنياته بتحقيق الدكتورة مايا مرسي مزيد من النجاحات كرئيسة للمجلس القومي للمرأة و كعضوة في لجنه القضاء علي التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة وهو ما تستحقه دائما .

يذكر ان لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تضم 23 خبيرًا ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة أكاديمية وعملية في موضوعات المرأة. ويأتي الترشيح المصري لعضوية اللجنة في إطار حرص مصر على الإسهام المتواصل على المستوى الدولي في النهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم من خلال القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشحة المصرية في تلك المعركة الانتخابية الصعبة، مما يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي