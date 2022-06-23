وقال نائب رئيس وزراء شبه جزيرة القرم جيورجي مرادوف، إن بلاده مهتمة باستعادة الاتصالات البحرية مع ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين.

وأضاف مرادوف- في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن استعادة الطرق البحرية جزء من التكامل الاقتصادي، فالطرق البحرية بين "بيرديانسك" و"كيرتش" و"ماريوبول" و"كيرتش" كانت موجودة تاريخيا.

وأوضح أنه ستتم استعادة الاتصالات البحرية بمجرد ظهور تدفق البضائع والركاب الضروريين، وكذلك أصحاب السفن المهتمين، مؤكدا أن الاتصالات البحرية ستنجح بالتأكيد، لأن الحاجة إلى نقل البضائع والأشخاص ستزداد.

بدوره.. قال حاكم إقليم لوجانسك سيرهي جايداي إن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في أوكرانيا اللتين يتركز عليهما الهجوم الروسي في المنطقة.

وأكد جايداي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفيرودونيتسك والمواقع القربية من بلدة زولوتي القريبة وريفكا.

من جانبه.. حذر مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش من حدة المعارك في تلك المنطقة، مضيفًا أن القتال من أجل السيطرة على مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك في لوجانسك يتجه إلى ذروة مخيفة.

وكان مسؤولون أوكرانيون أقروا، أمس، بفقدان العديد من الأحياء بالقرب من مدينة "ليسيتشانسك"، وهي المنطقة الحضرية الوحيدة في منطقة "لوجانسك" التي لا يزالون يسيطرون عليها.

من جانبه.. قال مكتب المدعي العام الأوكراني ، إنه بحلول صباح اليوم 23 يونيو تضرر 917 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية الروسية، حيث قتل 324 طفلا وأصيب 597 آخرون.



وأشار مكتب المدعي العام- في بيان اليوم- إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (308 أطفال)، وأنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2056 مؤسسة تعليمية، و212 منها دمرت بالكامل.

في السياق.. أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، مقتل 34 ألفا و430 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 23 يونيو.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أن قواتها تمكنت أيضا من تدمير 1504 دبابات و3632 مركبة قتالية مصفحة و756 نظاما مدفعيا و240 راجمة صاروخية متعددة الإطلاق و216 طائرة حربية و183 مروحية و620 طائرة بدون طيار و137 صاروخ كروز.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 2548 مركبة وخزانات وقود، و14 سفينة حربية، إلى جانب 60 وحدة من المعدات الخاصة، قائلة: إن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينة "باخموت".