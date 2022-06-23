القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (165) قطعة سلاح نارى، و(210) قضايا مخدرات وتنفيذ (87274) حكما قضائيا متنوعا.

ووجهت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 16 متهما " لعدد 5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7234) حكما قضائيا متنوعا.

وقامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الشرقية لإستهداف وضبط المحكوم عليهم والهاربين أسفرت عن ضبط عدد (22) محكوم عليهم فـى عدد 22 جناية "من بينهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد " فـى قضايا (شروع فـي قتل، سرقة بالإكراه، إتجار مخدرات، تزوير وترويج عملة، سلاح وذخيرة).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص " إثنان منهم توفيا إثر إصابتهما بجروح طعنية") طرف ثان (3 أشخاص – أحدهم مصاب بجرح بالرأس) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ، الأمر الذى نتج عنه الإصابات التى أودت بحياة إثنين من الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض - المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بطريق بلبيس بدائرة المركز ، إعترض طريقه سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها (عدد 4 أشخاص) مُنتحلين صفة رجال شرطة وقاموا بإصطحابه داخل الميكروباص المشار إليه لفحص أوراق مركبة "التوك توك" وقيام أحدهم بقيادة مركبة "التوك توك" خلف الميكروباص، وعقب ذلك قاموا بإنزاله أعلى الطريق الإقليمى وإبلاغه بالتوجه لمركز شرطة بلبيس لإستلامها ولدى توجهه لإستلامها تبين عدم صحة الواقعة وقيام سالفى الذكر بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على مركبة "التوك توك".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (عدد 4 متهمين) وبحوزة أحدهم ( سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى انتحال صفة رجال الشرطة واستيقاف المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية وإعترفوا بإرتكاب واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة، حيث أمكن التوصل إلى المجنى عليه وبسؤاله أيد ذلك، وتم بإرشادهم ضبط (السيارة المستخدمة فـى الواقعة - 2 مركبة "توك توك" المستولى عليهما) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر .. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (2٫650 طن مواد غذائية - 182 كليو جرام لحوم) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن أحبار - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من أحبار الطباعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1040 عبوة أحبار طباعة أنواع وأحجام مختلفة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.