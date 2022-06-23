اليوم السابع
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العضو المنتدب لـ كونكريت بلاس: نسعى لتنظيم نماذج محاكاة لطلاب كليات الهندسة لتأهيلهم لسوق العمل

الخميس، 23 يونيو 2022 03:08 م
العضو المنتدب لـ كونكريت بلاس: نسعى لتنظيم نماذج محاكاة لطلاب كليات الهندسة لتأهيلهم لسوق العمل مؤسسة شباب القادة
كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز

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أعرب طارق يوسف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلاس عن سعادته من التعاون مع مؤسسة شباب القادة ومؤسسها ومديرها التنفيذى النائب أحمد فتحى  لتدريب شباب الجامعات، فى مشروع من المشروعات التى تنفذها الشركة وذلك ضمن التدريب الصيفى للطلاب لتصميم وإعداد ميدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأضاف طارق يوسف خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفى لتوقيع برتوكول التعاون أن أهداف البرتوكول تدور حول أننا نساهم كشركة من القطاع الخاص لتنمية قدرات الشباب الجامعات، وبما أننا شركة مقاولات علاقتنا أكتر بكليات الهندسة وبالتالى نطلق مسابقة لطلاب الهندسة على مستوى الجامعات.
 
وتابع أن جزءا من البرتوكول هو توفير تدريب لشباب كليات الهندسة فى الشركة أو فى المواقع المختلفة لتنمية القدرات بما يؤهلهم لسوق العمل، والجزء الثانى من المسابقة لطلاب كليات الهندسة عبارة عن محاكاة باعتبارهم لم يتدربوا على الجزء العملى، كما أن لدى الشركة مشروع تصميم ميدان فى العاصمة الإدارية مع  طرح المشروع على مجموعة من الشباب الطلاب ليتولوا إعداد كل المشروع وتخصيص مسئولين من الشركة للتعامل مع كل فريق، وفى النهاية عرض المشروعات والتصميمات على لجنة تحكيم لاختيار أحسن عرض من الشباب مع تقديم جوائز مادية للفريق الفائز بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الميدان بالعاصمة الإدارية ويعتبر محاكاة للواقع.

هندسة الجامعات

مؤسسة شباب القادة

اخبار مصر

العاصمة الإدارية



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