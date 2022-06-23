العربية: الصحة العالمية تبحث إعلان جدرى القردة "طارئا صحيا عالميا"

كتب أحمد عرفة

تبحث منظمة الصحة العالمية إعلان جدرى القردة "طارئا صحيا عالميا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن جدري القرود، وفيروس كورونا أن هناك مؤشرات قوية لبدء انحسار فيروس كورونا والوفيات المرتبطة بهذا المرض، وعلينا أخذ الحيطة والحذر من حيث الإجراءات الوقائية المعروفة وتطعيم الفئات المعرضة للخطر، موضحا أن التحورات الجديدة أدى أوميكرون إلى زيادة أعداد الوفيات والحالات، ولكن أخف حدة من دلتا، ولكن لا نضمن ظهور متحورات جديدة، التى يمكن أن تظهر، لأنه كلما زاد انتشار الفيروس بين الأفراد زادت تحوراته.

وقال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن جدري القرود وكورونا، إن هذه هى المرة الأولى التى نسجل فيها جدري يالقرود فى بلدان لا يتوطن فيها جدري القرود، موضحا، أن الفيروس هو نفس النوعية الموجودة فى غرب أفريقيا، وهو ما يبين إنه لا يوجد تغيير فى شكل الفيروس، وتعمل المنظمة عن رصد الفيروس وبحث التسلسل الجيني له.