اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 01:46 م
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الطماطم بـ3.5 جنيه.. انخفاض فى أسعار الخضراوات بأسواق الوادى الجديد.. فيديو

الخميس، 23 يونيو 2022 01:26 م
الطماطم بـ3.5 جنيه.. انخفاض فى أسعار الخضراوات بأسواق الوادى الجديد.. فيديو سوق بالوادى الجديد
كتب : ماهر البهنساوي ومحمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أحد الأسواق لبيع الخضروات في محافظة الوادي الجديد، والتي شهدت انخفاضا كبيرا فى الأسعار.
 
 
شهدت أسواق محافظة الوادى الجديد انخفاضاً فى الأسعار للخضراوات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم بـ3.5 جنيه، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل بـ5 جنيهات، والباذنجان بـ5 جنيهات.
 
وتأتي هذه الأسعار في كافة الأسواق التجارية الخاصة ببيع الفاكهة والخضروات على مستوى محافظة الوادي الجديد.
 
وأبدى الأهالي سعادتهم من انخفاض الأسعار خلال هذه الفترة، خاصة في الخضراوات الأساسية التي يحتاجها كل بيت يوميا مثل الطماطم والبصل وغيرهما. 

 


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