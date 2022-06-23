وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية، التي تعد الدفعة الثانية من عائلة "ياوقان - 35"، اليوم بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش - 2 دي"، حيث دخلت المدار المخطط لها بنجاح، مضيفة أنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية ومسوحات لموارد الأراضي وتقدير غلة المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها.

يذكر أن هذا الإطلاق بمثابة المهمة الـ424 لسلسلة صواريخ " لونج مارش"