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الصيف أحلى فى الغردقة.. كورنيش الشاطئ لمة العيلة فى ساعات المساء.. فيديو

الخميس، 23 يونيو 2022 06:00 ص
الصيف أحلى فى الغردقة.. كورنيش الشاطئ لمة العيلة فى ساعات المساء.. فيديو كورنيش شاطئ عام رقم 4 ليلا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يقبل يوميا العشرات بل المئات من الأسر المختلفة من مدينة الغردقة ومن أغلب محافظات مصر الذين يصلون في فصل الصيف الغردقة لقضاء اجازاتهم بالبحر الأحمر، عدد كبير منهم يقضي ساعات المساء فى المناطق الترفيهية المختلفة من بينها منطقة كورنيش شاطئ عام رقم 4 الذي يجذب اكبر عدد من اسر الغردقة.

 
رصد تلفزيون "اليوم السابع"، توافد وإقبال المواطنين على منطقة كورنيش شاطئ عام رقم 4 بالغردقة في ساعات المساء بالغردقة، حيث يشهد تلك الكورنيش إقبالا كبيرا من المواطنين بالغردقة.
 
كما يصطحب الاطفال مع اسرهم خلال اقبالهم على منطقة كورنيش الغردقة في ساعات المساء العابهم المختلفة لممارسة العب والرياضة المختلفة علي الكورنيش، كذلك يستقبل الكورنيش احتفالات الزفاف لقضاء وقت ممتع فى بهجة وسرور على شاطئ البحر، وكذلك عدد كبير من الأسر المختلفة بالغردقة والمحافظات الاخرى.
 
يذكر أن  كورنيش شاطئ عام رقم 4 تم اعادة تطويره وافتتاحه في عام 2020، حيث تم إنشاء مقاعد رخامية ومظلات خشبية بمقاعدها وكذلك وضع رخام على كل الكورنيش بجانب إضاءات جديدة، ما أدى إلى تغير المنظر العام وإضفاء المظهر الجمالي عليه.
 
ويعتبر كورنيش شاطئ عام رقم 4  بالغردقة ضمن عدد كبير من المناطق الترفيهية بالغردقة بداية من الممشي السياحي القديم الذي يستقبل كل زوار الغردقة لقربه من الفنادق وكذلك ممشي شارع الشيرتون وممشي شيرى، وكذلك ممشي النصر وكورنيش فلفلة وكورنيش ميريت وجميعها مجانا دون مبالغ مالية.

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