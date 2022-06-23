اليوم السابع
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السياحة والآثار تبحث مع سفارة الإمارات بالقاهرة تعزيز أوجه التعاون

الخميس، 23 يونيو 2022 07:19 م
السياحة والآثار تبحث مع سفارة الإمارات بالقاهرة تعزيز أوجه التعاون جانب من اللقاء
كتب محمد أسعد

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استقبل، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.
 
حضر اللقاء، الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والمستشار ناصر الكعبي بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.
 
وخلال اللقاء رحب الوزير بالسفيرة، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والتي من بينها السياحة والآثار، كما تم مناقشة فرص الاستثمار في القطاع السياحي المصري، والتعاون في مجال الضيافة، بالإضافة إلى بحث تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية  الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

مصر والإمارات



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