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السفير المصري في الخرطوم يلتقي عضوة مجلس السيادة السوداني

الخميس، 23 يونيو 2022 11:43 م
السفير المصري في الخرطوم يلتقي عضوة مجلس السيادة السوداني جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، عضوة مجلس السيادة الانتقالي السوداني "رجاء نيقولا"، حيث تطرقت المقابلة إلى مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأوجه الدعم المصرى المقدم بمختلف القطاعات، وتحديداً تلك ذات الأولوية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية.

 

كما تم إبراز الجهود المشتركة الجارية بين البلدين لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، وبحث سبل تيسير الخدمات القنصلية المقدمة لجاليتيّ الدولتين لدى الدولة الأخرى.

 

 


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