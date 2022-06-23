اليوم السابع
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السفارة المصرية فى مالطا تتسلم جائزة تكريم وزير السياحة والآثار

الخميس، 23 يونيو 2022 12:24 م
السفارة المصرية فى مالطا تتسلم جائزة تكريم وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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تسلم ممثل السفارة المصرية في مالطا جائزة تكريم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أثناء المنتدى الرابع لمؤسسة السياحة المتوسطية الذي عُقد في فاليتا.
 
وقام رئيس جمهورية مالطا الدكتور "جورج فيللا" بتسليم جوائز التكريم خلال المنتدى إلى من أسهموا في تنمية القطاع السياحي في دولهم، بدءً بوزير السياحة والآثار المصري د. خالد العناني، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير القطاع السياحي بمصر إبان جائحة كورونا. وقد شملت الإنجازات التي حظيت بتقدير مؤسسة السياحة المتوسطية في مصر الأعمال الجارية لإنشاء المتحف المصري الكبير، واحتفالية نقل المومياوات الملكية، وحفل افتتاح طريق الكباش الجديد، وذلك ضمن إنجازات أخرى.
 
هذا، وقد أكد الرئيس المالطي على أهمية السياحة كمورد هام للتنمية الاقتصاديه والاجتماعية، وأشار إلى علاقات مالطا المتميزة مع كافة دول المتوسط ومن ضمنها مصر.
 
 

وزارة السياحة والآثار

مالطا

السياحة في مصر



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