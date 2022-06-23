اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 04:53 م
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الرى تعلن إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة فى المحافظات

الخميس، 23 يونيو 2022 03:41 م
الرى تعلن إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة فى المحافظات إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، أنه تم حتى الآن إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.50 مليون متر مربع.
 
أضاف شلبى أنه تم تكليف كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة .
 
أوضح شلبى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
 
الجديربالذكر أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاسراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كيلومتر، وأيضًا لكافة الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



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