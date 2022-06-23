اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الحكومة استعدادات تنظيم الاستفتاء على الدستور

الخميس، 23 يونيو 2022 06:00 ص
الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الحكومة استعدادات تنظيم الاستفتاء على الدستور الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بدون رمضان، الأربعاء، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له في 25 يوليو المقبل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة الحكومة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وسير المرافق العمومية. 

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهمية توفير كافة أوجه الإحاطة الشاملة للحجيج الذين سيؤدون فريضة الحج في أفضل الظروف، إلى جانب مناقشة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الأماكن اللازمة لتخزين الحبوب، كذلك تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم في أحسن الظروف وضرورة أن يعامل الجميع على قدم المساواة والتصدي في هذا الإطار إلى كل محاولات الغش.


قيس سعيد

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