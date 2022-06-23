الخطوط السعودية تطلق مبادرة إنهاء إجراءات سفر الحجاج واستلام أمتعهم من مقر إقامتهم

إيمان حنا

تنفذ الخطوط السعودية خلال موسم حج هذا العام مبادرةً مجانيةً هي الأولى من نوعها، تعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية للمجموعات، تتضمنُ إصدارَ بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ (24) إلى (72) ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار، وفق بيان السفارة السعودية.

وأوضحَ مديرُ عامِ المحطات الداخلة بالخطوط السعودية الدكتور هاني بن ناصر الحتيرشي أنَّ هذه المبادرةَ تستهدفُ خدمةَ أكثرَ من 200 ألف حاجٍ وتقليص مدة انتظارهم أمام منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات، وذلك عن طريق إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أو المدينة المنورة بواسطة ذهاب مركبة خاصة مزودة بأجهزة خاصة لطباعة بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة، و ميزان لوزن الأمتعة إلى مواقع سكن الحجاج لتقديم الخدمة وإنهاء جميع إجراءات السفر وتسليمهم بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة مع أخذ أمتعتهم ونقلها إلى الموقع المخصص لذلك لتغليفها ومرورها على إجراءات الفحص الأمني الأولي بوجود مسؤولي البعثات والشركات ومندوب الخطوط السعودية ثم تخزينها في منطقة مخصصة لذلك إلى أن يتم طلبها في المطار قبل الرحلة بـ 12 إلى 18 ساعةً حيث يتم نقلها إلى منطقة استلام الأمتعة في المطار مما يَمَكِّنُ الحاجَ من الوصول إلى المطار والمغادرة بدون عناء أو توقف.