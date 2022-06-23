الحبس مع الشغل 3 سنوات لمتهم بالتسبب فى وفاة مواطن بدار السلام

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض، بمعاقبة متهم بالتسبب في وفاة مواطن باستخدام عصا في دار السلام بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة، ضرب عمداً المجني عليه، بأن تعدى عليه بالضرب على رأسه مستخدماً في ذلك سلاح أبيض (عصا) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها وحملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية.