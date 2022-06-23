التنمية المحلية:انتهاء تدريب كوادر المحليات فى قرى "حياة كريمة" الأسبوع المقبل

كتب على عبد الرحمن

تنتهى وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل من المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والمنفذ بمركز سقارة للتدريب فى الفترة من 4 إلى 30 يونيو الحالى ، وذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان للوزارة اليوم، أن الأسبوع المقبل سيشهد انتهاء تدريب 6 مجموعات من رؤساء الوحدات المحلية القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" بعدد 214 متدربا، موضحا أنه تم تقسيم رؤساء الوحدات المحلية القروية إلى11 مجموعة ، وتم الانتهاء من تدريب 5 مجموعات بعدد 118 متدربا على عدة موضوعات أهمها إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج ، و متابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة" ، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية.

وأشار شعراوى إلى سعى الوزارة الدائم على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من خلال التدريب المستمر وتبادل الخبرات بين العاملين بالمحليات ، مؤكدا أن التدريب شرط اساسى للعاملين فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، مؤكدا أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات فى كل قرية يتم تنفيذ المبادرة بها.

و لفت شعراوى إلى استمرار جهود الوزارة فى تطوير كافة العاملين بالمحليات لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة ، مؤكداً أن التدريب و الذى يأتى على قمة أولويات الوزارة ، هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح شعراوى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع التنموى الأكبر على مستوى العالم ، والأهم فى تاريخنا المعاصر ، والتى تهدف إلى تطبيق مفهوم التنمية الشاملة للنهوض بمقدرات و تحسين معيشة 58 مليون مواطن مصرى يعيشون في الريف ، فى ظل التقدير الكبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة المبادرة الرئاسية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات.

و أضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى و التى بدأت يوم 4 يونيو ، الانتهاء من تنفيذ 8 دورات ، منهم دورتين للادارة العليا لعدد 53 من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" و نوابهم ، و دورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى ، و5 دورات لعدد 118 من رؤساء القرى موضحا ان مركز التنمية المحلية بسقارة هو الذراع الرئيسية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتدريب الكوادر المحلية ، بما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات و تطوير الإدارة المحلية و الإصلاح الإدارى بالمحافظات.